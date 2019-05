Ein 18-jähriger Fahranfänger wurde am Mittwochnachmittag mit seinem BMW im Bereich der Autobahnabfahrt Wildflecken kontrolliert. Dabei wurden erhebliche Mängel an den Reifen und dem verbauten Fahrwerk festgestellt. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Autofahrer erst nach der Beseitigung der Mängel gestattet. Ihn erwarten nun ein Bußgeld und Punkte in Flensburg. pol