Manfred Weber kommt nach Bamberg

Manfred Weber, Spitzenkandidat zur Europawahl, spricht bei einer Europawahl-Kundgebung der CSU in Bamberg. Neben der Hauptrede von Manfred Weber sprechen CSU-Generalsekretär Markus Blume, der CSU-Bezirksvorsitzende von Oberfranken und Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich sowie die oberfränkische Europaabgeordnete Monika Hohlmeier. Die Europawahl-Kundgebung am Dienstag, 30. April, beginnt um 19 Uhr, im Kongresshalle (Hegelsaal) in der Mußstraße 1 in Bamberg. red