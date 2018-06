Manfred Raum bleibt an der Spitze

Neue Räume gesucht



Bei ihrer Jahreshauptversammlung blickten die Mitglieder des Vereins "1000 Jahre Kronach " auf das zurückliegende Jahr: 2017 hatte der wachsende, gut 400 Mitglieder zählende Verein "enormes Engagement für seine Heimatstadt gezeigt", wie Erster Vorsitzender Manfred Raum in seinem Jahresrückblick betonte.Als Ersatz für die ausgefallene Zeitschriftenproduktion wurde ein historischer Ansichten-Kalender für 2018 angepackt, wofür Christian Porzelt die Kleinarbeit leistete.Zuschüsse gewährte der Verein für die Herausgabe der Bamberger Universitätspublikation zum "Jüdischen Leben in der Region" sowie zur Ausgestaltung der Kronacher Türmer- und Kellerführungen. Zudem wurde wiederum der Erwerb von Objekten für das Kronacher Cranach Archiv (KCA) finanziert. "Zu diesem gab es auch Objektspenden", freute sich der Vorsitzende über einen mittlerweile aussagekräftigen Bestand. Das KCA beschäftigte den Vorstand in mehreren Treffen - insbesondere die damit zusammenhängende Frage der weiteren Nutzung und seiner Unterbringung. Im Zeitschriften-Sonderheft "Cranach-Welten" wurde das Sammelkonzept dargestellt.Das KCA soll in eine museale Dauerausstellung umgewandelt werden, für die der Verein Räume benötigt. Diese sollen auch der allgemeinen Vereinsarbeit und der Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen dienen sowie ein Treffpunkt-Angebot in der Oberen Stadt mit starkem Lucas-Cranach-Bezug sein.Den Vortrag zur Stadtillumination vertiefte man mit einer öffentlich angebotenen Führung des Referenten, Michael Müller , bei "Kronach leuchtet". Ergänzend zum Sonderheft "Cranach-Welten" wurde die Cranach-Zeitschrift Nr. 51 fertiggestellt. Zur Vereinsarbeit gehörte die Betreuung der Homepage, Pressearbeit, Mitgliederrundschreiben und -werbung, Betreuung von Infoständen, der Versand bestellter Waren beziehungsweise die Belieferung von Geschäften und Kunden. Geplant ist ein Ausflug zur Kaiserburg Nürnberg im Oktober.Abschließend galt sein Dank allen Vorstandmitgliedern, Helfern, Förderern und Spendern. Für die Arbeitskreise "Croniche Grimmi" berichtete Udo Gellner sowie "Historische Szene, Stadtfeste , Schaufenstergestaltung" Hans Götz. "Croniche Grimmi" versteht sich als eine Art runder Tisch für alle in um und um Kronach herum ansässigen (Krimi-)Autoren zwecks gegenseitigem Gedanken- und Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei der Buchpublikation sowie als Plattform für gemeinsame öffentliche Aktionen und besserer Wahrnehmung.Planungen laufen für ein "Croniche Mordt- und Dudschloachfenster", das die dunklen Seiten der alten Cranaha anschaulich präsentieren soll. Da der Arbeitskreis "aufgebohrt" werden soll, sind nicht nur Thriller- und Krimi-Autoren sondern auch Autoren anderer Genres zur Mitgestaltung im Arbeitskreis eingeladen. Es besteht keine Pflicht einer Vereinsmitgliedschaft. Stadtvogt Hans Götz freute sich über eine Reihehistorischer Feste in Kronach. Hierzu zählen - im alljährlichen Wechsel - das Historische Stadtfest und Crana Historica , aber auch der Melchior-Otto-, der Viertelmeister- und Schmäußtag. Als man vor über 20 Jahren die Historie nach Kronach gebracht habe, sei diese hier damals kaum verbreitet gewesen."Jetzt ist eine sehr dynamische historische Szene entstanden", lobte Götz. Hierzu zählten erfreulicherweise auch neue Gruppen mit dem Schwerpunkt Barock. Die Versammlung beschloss Abänderungen der bestehenden Satzung. Diese waren nötig geworden insbesondere für den Verbleib der Gemeinnützigkeit . Zudem wurden redaktionelle Änderungen vorgenommen. Kassier Richard Chalupa berichtete von einer stabilen Finanzlage. Kassenprüfer Richard Schedel bestätigte eine einwandfreie Kassenführung.Bei den turnusgemäßen Neuwahlen für drei Jahre ergaben sich einige Änderungen. Alle Funktionsträger erhielten ein einstimmiges Ergebnis. Gewählt wurde per Akklamation. Dem Verein steht weiterhin Manfred Raum vor. Neuer Stellvertreter ist Museumspädagoge und Realschullehrer Dirk Eilers, der die Nachfolge von Christian Porzelt antritt. Neue Schatzmeisterin ist Bianka Herrmann. Schriftführerin bleibt Angelika Martin. Zu Beisitzern wurden Annelore Walker und Manfred Blinzler sowie - neu - Christian Porzelt gewählt. Als Arbeitskreisleiter bleiben Udo Gellner ("Croniche Grimmi") sowie Hans Götz (Historische Szene, Stadtfeste, Schaufenstergestaltung). Angeregt wurden die beiden neuen Arbeitskreise "Stadtbild, Denkmalpflege und Stadtentwicklung", den Richard Chalupa leiten wird, sowie "Kronacher Archiv und Ausstellungen". Dür diesen Arbeitskreis sucht der Verein noch einen Verantwortlichen. Als Kassenprüfer wurden Richard Schedel und Bernd Walter bestätigt.