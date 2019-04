Manfred Küntzel blickt zufrieden auf sein Leben

"Ich war mein Leben lang Gärtner und Landwirt und das hat mir Spaß gemacht." Das sagt Manfred Küntzel, der am Donnerstag im Pflegeheim Klinger in Maroldsweisach seinen 90. Geburtstag feierte.

Geboren ist der Jubilar in Kaltenfeld im Landkreis Glogau in Niederschlesien. Sein Geburtsort liegt etwa 530 Straßenkilometer von Maroldsweisach entfernt im heutigen Polen. 1946/47 musste er seine Heimat, wo er seine Kindheit verbracht hat, verlassen und kam infolge der Vertreibung nach Meeder im Landkreis Coburg. "Wir hatten in Kaltenfeld einen Bauernhof, aber die Russen haben uns alles weggenommen", erinnert sich der Jubilar.

Manfred Küntzel arbeitete in Gärtnereien in Coburg und Kulmbach. Der Jubilar ist schon seit einigen Jahren verwitwet. Seine Frau war Irma Küntzel, eine geborene Meier. "Mit ihr hatte ich ein schönes Leben", erinnert sich der 90-Jährige.

Er hat sechs Kinder: "Vier Buben und zwei Mädchen, die mich heute Nachmittag besuchen", erklärt er und bedeutet, dass er auf seine Kinder stolz ist. "Aus allen ist was geworden."

Neben seiner beruflichen Tätigkeit war er gerne mit seinem Fahrrad unterwegs, gehörte dem Thüringer Wanderverein und dem Gartenbauverein in Coburg an. "Ich war auch 50 Jahre in der CSU", erzählt der Maroldsweisacher, der seit August 2007 im Alten- und Pflegeheim Klinger lebt. Vorher war er in einem Pflegeheim im Landkreis Bamberg, wollte aber, da seine Mutter schon im Pflegeheim Klinger war, nach Maroldsweisach, wo er sich wohlfühlt. Als Gratulanten von offizieller Seite erschienen stellvertretender Landrat Oskar Ebert, Bürgermeister Wolfram Thein und dessen Stellvertreter Harald Deringer, um gute Wünsche und auch Präsente zu überbringen.