Manfred Gerlach zu Gast

Der Verein der Freunde des Frobenius-Gymnasiums Hammelburg e.V. lädt im Rahmen des Frobenius-Forums zu einem öffentlichen Vortrag ein. Referent ist Prof. Dr. Manfred Gerlach aus Hammelburg. Der Vortrag findet am Mittwoch, 18. April, um 19 Uhr in der Aula des Frobenius-Gymnasiums statt. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Spenden gebeten.

Manfred Gerlach hat 1973 sein Abitur am Frobenius-Gymnasium im mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig abgelegt und studierte danach Biologie, Chemie und Pharmazie an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. 1983 promovierte er am Institut für Anorganische Chemie der Universität Bielefeld, 1991 habilitierte er an der Medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum und wurde dort 1998 zum außerordentlichen Professor ernannt. Seit 2000 ist Manfred Gerlach an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie beschäftigt, wo er in leitender Funktion für die Forschung zuständig ist sowie für die wissenschaftliche Ausbildung zukünftiger Professoren in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Manfred Gerlach wird in seinem Vortrag einen Einblick in seinen ungewöhnlichen akademischen und beruflichen Werdegang gewähren. Er möchte in seinem Vortrag aufzeigen, dass es auch trotz der Herkunft aus einem bildungsfernen Elternhaus möglich ist, mit Mut, und Zielstrebigkeit einen hohen Bildungsgrad zu erlangen und Karriere zu machen. red