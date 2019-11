Manege frei in den Saale-Auen

Akrobatik, Clowns und Dressurnummern lassen sich vom 7. bis 11. November im Circus-Henry sehen. Dieser gastiert in den Saale-Auen in Bad Kissingen. Den Zirkus gibt es seit 1812, er befindet sich derzeit auf seiner Deutschland-Tour. Zuvor machte er Halt in Bad Neustadt und Mellrichstadt. Das Programm läuft unter dem Motto "Spaß, Spannung, Spitzenklasse". Dem Titel wollen die Artisten Rechnung tragen. Dafür sind Hochgeschwindigkeits-Jongleure und waghalsige Akrobatik-Nummern geplant. Außerdem kommen auch Tiere in die Manege. Eine Besonderheit des Zirkus ist die mongolische Kamel-Karawane. Zu sehen gibt es außerdem Mini-Ponies, Lamas und Alpakas. Die Premiere findet heute um 16 Uhr statt. Täglich gibt es außerdem eine Tierschau, die ab 10 Uhr beginnt. Die Tickethotline ist unter Tel.: 0152/532 228 06 erreichbar. Karten gibt es im Vorverkauf an der Zirkuskasse. Info: www.circus-henry.de Foto: Georg Frank