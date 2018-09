"Manege frei" an der Saaletal-Schule

Die Schüler und Schülerinnen der Offenen Ganztagesklasse aus der Saaletal-Schule in Hammelburg stellten bei zwei Zirkusvorstellungen eindrucksvoll ihr Können unter Beweis. Kunststücke aus den Bereichen Balancieren, Jonglieren, Zaubern, Flohzirkus und Akrobatik standen dabei auf dem Programm.

Die Turnhalle der Saaletalschule wurde zur Manege umgebaut. Unter Anleitung von Studienreferendar Frederik Schenk tauchten die Kinder in die aufregende Welt der Artisten, Clowns und Jongleure ein. Vier Nachmittage lang wurde am Programm gefeilt. Unermüdlich trainierten die Schüler am Drahtseil, mit Flower-Sticks und Diabolo, wagten sich auf das Trapez und studierten eine Zaubernummer ein. Dann hieß es "Vorhang auf!": Bei der Premiere staunten die geladenen Eltern und Geschwister nicht schlecht über eine rundum gelungene Vorstellung, in der ungeahnte Talente zum Besten gegeben wurden. Zu einer zweiten Vorstellung war die gesamte Schülerschaft des Förderzentrums eingeladen. Vor den staunenden Mitschülern und Mitschülerinnen waren alle Akteure hoch motiviert und gaben noch einmal alles. Ein lang anhaltender Applaus belohnte alle Künstler und Künstlerinnen. red