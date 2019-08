Gelegenheit, mit kommunalen CSU-Mandatsträgern und -kandidaten zusammenzusitzen und zu reden, bietet sich am Samstag, 24. August, bei Kaffee, Kuchen und Brotzeiten in Rögners Scheunen-Stadl im Eberner Stadtteil Ruppach. Los geht es ab 16 Uhr. Veranstalter sind die CSU und die Frauenunion in Ebern und den Stadtteilen. red