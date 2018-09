Manchmal muss man auch loben

Woss ich nuch souch wollt ...

... di Ee-Uu will di Zeidumschdellung ouschaff. Me müss ja öäschdamoll loobn, dess di ejwich Umschellerei aufhööd, walls di Vieche nije bassd unn außedejm dussda ja suwisu jejdesmoll aana ve deina fümpfazwanzich Uen vegässn unn wenns dei Wegge iss. Oabe scho hoamme en Zeloud: Münchne Wissnschaffdle soung, dess iss Scheiße, wall midd bloußne Summezeid di Mendschn "dicker, dümmer und gereizter" wääredn. Woss denn, nuch digge, nuch dümme unn nuch gereizde - geddn dess üübehabbs? Dou laaf ich fei liebe jejds Joah zwaamoll a Schtund inn Haus rumm unn such aa nuch es letzda Üela zenn Rechdn!

Älf Mooned hoamme uns üüben Schdillschtoand in Zayenn aufgerejchd - etz döäff me aa amoll loubn: Es gedd wengsdns weide. Di Bauleud hoamm bei di Rüddl­schdopfsäuln zwoah annra, velleichd billichera Gridds khoadd wie di

Beamdn, oabe etz döffn sa weidebau - unn di Garandie übenejm. Wennsne guud gedd unn sa nije eines Doahches bleide senn...

Di Cee-Äss-Uu inn Kroonich will, dess "ein Straßenfertiger" eigschdellt wädd. Koann ich nue loobn, wall me doach scho füe alles Möjchlicha ann Kümmere hodd. 120 000 solle Oablöjsesumme khossd, unn dess find ich aa nije zevill, wemme sichd, woss zenn Beischbill di Bayenn odde di Doddmunde jejds Joah füe Fussboalle ausgejm. Dess muss nadüelich scho a Suubemään sei, bei hunnedfuchzich Schdroußnkillomejde wuu me hoamm. Wemme su ann scho eje khoadd hejdn, hejd di leidich Fessdungsschdrouß nije su loang gedaued wie di Hamburche Elbfillamonie unn dä Schduggadde Undegrundboohuof zamm, dess glabbde doach! Jawoll, ann Schdroußnfäddiche braungme füe Kroonich, doann gedds vorroan!

Wemme scho bein Loubn senn, döäff me oabe fei di Schmölze nije vegäss. Scho es 25. Moll hoammsa ije Bluus-Fässdiwäll khaldn, middn inn Doof, wuu me alles hööd, unn dou iss fei zuuganga! Di Leud hoamm gejubld unn gedoobd, zwaa Nächd loang bis Aans, halbe Zwaa, unn keine Sau hodd sich beschwääd. Dou gibbs hall kanna ejsichn Oanlieche wie bein Krooniche Schütznfässd.

Fei nex fe unguud - bis nächsdn Samsdich - eue Schosch!