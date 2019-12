Manches bleibt nebulös

Die gefürchtete zusätzliche Starkstromtrasse durch das Coburger Land kommt nicht. Die Nachricht sorgt für Erleichterung. Bis es heißt, die Trasse steht aber nun doch im neuen Netzausbauplan. Das sorgt für Entsetzen. Bis es heißt, sie steht zwar noch drin, aber sie kommt nicht. Manche trauen sich in diesem Wechselbad schon gar nicht mehr, erleichtert zu sein, liegt die Zukunft des Projekts doch irgendwie im Nebel.

Dranbleiben an der großen Politik, heißt es da für den neuen Landrat. Sebastian Straubel rutscht vom Chefsessel des Lautertaler Rathauses auf den des Landratsamtes und wird der erste CSU-Landrat seit dem Zweiten Weltkrieg. Und noch mal Politik: Nach Streit in der CSU-Fraktion des Neustadter Stadtrats, wechselt Elke Protzmann zu den Freien Wählern - nach Jahrzehnten voller Engagement in der CSU.

Protest regt sich indessen nicht nur gegen die Stromtrasse. Als der Baubeginn für die planfestgestellte Rastanlage an der Autobahn 73 auf den Langen Bergen angekündigt wird, demonstrieren Bürger dagegen.

Vor allem aber sorgen spektakuläre Protestaktionen der Landwirte für Aufsehen. Grüne Kreuze an ihren Feldern sollen darauf aufmerksam machen, dass sie sich durch die neue Agrarpolitik in ihrer Existenz bedroht fühlen. Eine Politik, die durch das Volksbegehren "Rettet die Bienen" angetrieben immer strengere Auflagen für die Bauern vorsieht. Doch die stummen Kreuze reichen ihnen nicht. Mit Tausenden Schleppern rollen sie nach Berlin und in andere Städte, um Druck auf die Politik auszuüben.

Viel Raum nimmt in diesem Jahr der Blick 30 Jahre zurück ein, denn so lange ist es her, dass die innerdeutsche Grenze fiel und Franken diesseits und jenseits vom Zonenrand in die Mitte eines geeinten Deutschlands rückten. Neben Gedenkfeiern, wie der der beiden Landkreise Sonneberg und Coburg in Schalkau, ist der Jahrestag Anlass für besondere Aktionen - etwa der von Simone und Thomas Petzold. Sie gehörten zu den DDR-Bürgern, die 1989 im Hof der Prager Botschaft. Jetzt sind sie wieder dort, erinnern sich und nehmen ein Bäumchen von dort mit, das zur Erinnerung an jene Zeit am ehemaligen Grenzübergang Bad Rodach - Adelhausen eingepflanzt wird.