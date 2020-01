Über 200 Seiten stark ist das neue Programm der Volkshochschule Herzogenaurach, das VHS-Leiter Oliver Kundler und seine Stellvertreterin Fabienne Geißdörfer gestern vorgestellt haben.

Wie Fabienne Geißdörfer erläuterte, ist die Nachfrage nach Sprach- und Integrationskursen immer noch ungebrochen. Daher habe man die Angebote in diesen Bereichen noch einmal erweitert.

Interessierte Jugendliche können sich auf ein Event zur Berufs- und Studienorientierung freuen. Auch ein Kabarettabend mit Humor und Tiefgang zum Thema "Lebenslust statt Altersfrust" sei vorgesehen. Auch die Nachfrage nach Angeboten in den Bereichen Gesundheit und Fitness steigt Geißdörfer zufolge ständig an. Neu im Programm finde man daher die Kurse Meditation und Waldbaden, bei denen man Ruhe und Gelassenheit finden könne.

Da es die Reihe "Kultur grenzenlos" nicht mehr gebe, vermittele Hans Meister in diesem VHS-Semester eine besondere Kulturveranstaltung mit Lauten und Gitarren: ein Konzert mit Oswald Parisi und Arturo Zeballos. "Wir wollten die Kulturreihe nicht einschlafen lassen", erklärte Oliver Kundler und kündigte weitere musikalische Veranstaltungen an. Zumba und Ballett bleiben im Angebot, und die "Junge VHS" bietet Yoga für Teenager, eine Spurensuche im Dohnwald und ein "Basteln mit Herz für Mama und andere liebe Menschen" an.

Bei der Präsentation wiesen Kundler und Geißdörfer nicht nur auf einige Neuerungen hin, sondern auch auf einige Besonderheiten. Dazu zählt ein "Massive Open Online Course" im Internet ohne Zugangs- und Zulassungsbeschränkung.

Weitere Höhepunkte gibt es am 30. März mit der Multivisionsschau "Naturjuwelen in fränkischen Wandergebieten" sowie am 24. April mit "Sicilia occidentale" , einem Bildvortrag mit Emanuela Cavallaro.

Ein besonderes Angebot gibt es am 18. März in der Musikschule mit Professor Maren Urner, die sich in ihrem Vortrag "Schluss mit dem Weltuntergang" einem spannenden Thema widmen wird: "Wie können wir uns gegen die digitale Vermüllung unserer Gehirne wehren?" Natürlich wirbt die VHS auch für weitere besondere Angebote, etwa für einen elfteiligen Online-Kurs zur wesensgerechten Bienenhaltung.