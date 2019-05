Manche schafften 200 Mal

Die Freiheitshalle in Hof füllte sich mit Dankbarkeit und Anerkennung, als der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BSD) 506 Rekordspender aus Oberfranken für 75, 100, 125, 150, 175 und sogar 200 Blutspenden auszeichnete. Dass diese Menschen Großes leisten, beweisen auch die bewegenden Geschichten von Gela Allmann und Felix Brunner, die sich nach schweren Unfällen mithilfe etlicher Bluttransfusionen zurück ins Leben kämpften. Im Gespräch mit BR-Moderator Michael Sporer sorgten sie mit ihren emotionalen Schilderungen für spürbare Gänsehaut. "Wir möchten Ihnen unseren Dank aussprechen und Sie dafür auszeichnen, dass Sie immer und immer wieder dazu bereit sind zu helfen", wandte sich BSD-Geschäftsführer Georg Götz in seiner Ansprache an die Menschen im Saal und ergänzte: "Ihnen gebührt unser Respekt und unsere hohe Anerkennung, was wir auch mit dem heutigen Abend sehr gerne zum Ausdruck bringen möchten." Neben den Geschäftsführern des BSD, Georg Götz und Franz Weinauer, sowie dem Ehrenvorsitzenden des BRK-Bezirksverbandes Ober- und Mittelfranken, Gerhard Papp, überreichten Funktionäre der jeweiligen Kreisverbände diese ganz besondere Auszeichnung. Für den Kreisverband Lichtenfels übernahm diese ehrenvolle Aufgabe die Zweite stellvertretende Vorsitzende Rosemarie Göhring. Der Abend endete so beeindruckend, wie er begonnen hatte. Als Errol Hümmer aus dem Kreisverband Kulmbach sowie Johann Dorn aus dem Kreisverband Bamberg für ihre jeweils 200 geleisteten Blutspenden auf die Bühne gebeten wurden, honorierte der gesamte Saal diese sagenhafte Zahl mit großem Applaus.

Die geehrten Blutspender aus dem BRK-Kreisverband Lichtenfels waren: 75 Blutspenden: Petra Sittig (Kösten), Pankraz Lunz (Rothmannsthal), Petra Neumann, Johann Lorenz Rauh (beide Lichtenfels), Irene Kraus (Theisau), Matthias Baier (Burgkunstadt), Hildegard Donath (Grundfeld), Johann Schütz (Loffeld), Franz Donath (Romansthal), Wolfgang Böh, Friedrich Böhmer, Ralf Dünow, Christoph Gawantka, Michael Endres (alle Bad Staffelstein), Hedwig Jabs (Neuensee), Gabriele Schütz (Ebensfeld), Monika Andres, Elke Höhn, Thomas Hümmer, Siegfried Knorr, Michaela Reh (alle Weismain), Christian Herold (Altenkunstadt), Jürgen Ender (Wolfsloch), Daniel Mahr, Dominic Mahr, Rainer Tuschl (alle Hochstadt), Jürgen Fiedler (Marktzeuln) 100 Blutspenden: Konrad Holhut (Klosterlangheim), Norbert Hofmann, Hilmar Schütz (beide Kösten), Kunigunda Wohlrath-Dorsch (Mistelfeld), Iris Heinlein-Jung (Schney), Ralf Haas, Ulrich Illmer, Diana Nützel (alle Lichtenfels), Michael Gärtlein, Stefan Graß (beide Mainroth), Heidi Fugmann (Theisau), Roland Mäusbacher (Grundfeld), Franz Hatzold (Wolfsdorf), Thomas Quinger (Bad Staffelstein), Thomas Koch, Hans Seubold, Monika Zielina (alle Michelau), Josef Jahreis, Rüdiger Knott (beide Marktgraitz), Uwe Fischer, Tilo Schwalme, Hermann Taubald (alle Redwitz), Harald Beßlein, Werner Bienlein (beide Weismain), Manfred Schütz (Altenkunstadt), Hans-Werner Herold, Angela Wilm (beide Hochstadt), Udo Denscheilmann (Marktzeuln) 125 Blutspenden: Rudi Breuning, Andreas Bayer, Marie-Luise Breunlein (alle Lichtenfels), Andreas Russek (Burgkunstadt), Johann Betz (Loffeld), Bernd Hornung (Püchitz), Ingrid Schramm, Norbert Schramm (beide Unnersdorf), Monika Gehringer, Wolfgang Gerhard (beide Bad Staffelstein), Irene Süppel (Birkach), Frank Fischer, Werner Müller (beide Ebensfeld), Paul Eberlein, Emil Reh, Norbert Will (alle Weismain), Hubert Göhl (Baiersdorf), Reinhold Heinz (Altenkunstadt) 150 Blutspenden: Rolf Schütz (Schney), Josef Breunlein, Norbert Schicke (beide Lichtenfels), Willibald Beuschel (Unterzettlitz), Friedrich Lunz, Wolfgang Polster, Alfred Zipfel (alle Bad Staffelstein), Bernhard Dumproff, Gerd Leibold (beide Michelau), Ambros Kestler (Döringstadt), Peter Bartosch (Marktgraitz) 175 Blutspenden hat bereits Walter Kiessling (Marktzeuln) gegeben. red