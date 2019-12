Niklas Schmitt Die schweren Wagen sind von weithin sichtbar. Dazwischen - ungewöhnlich zurzeit - kleine Haufen Schnee. Lkw stehen auf der viel befahrenen Bamberger Straße und versperren einen Fahrstreifen. Ein ähnliches Bild in der Hindenburgstraße. Zuweilen steigt Dampf aus den anliegenden Gullideckeln. Was ist da los?

Die einfache Antwort: Kanalsanierung. Doch so einfach ist das in diesem Fall nicht, denn durch ein bestimmtes Verfahren wird, entgegen der Wahrnehmung beim Vorbeifahren, die Beeinträchtigung für die Coburger so gering wie möglich gehalten.

Dicht und stabil

Maximilian Schiwy, Bauleiter für Kanalsanierung beim Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb (CEB), erklärt, was es damit auf sich hat.Die Abwasser- oder Schmutzwasserrohre, die Mängel aufweisen, müssen repariert werden. Dazu werden sie von innen neu ausgekleidet, um die Rohre wieder dicht und stabil zu machen.Als ob ein neues Rohr in ein altes verlegt würde.

Man kann sich vorstellen, dass das nicht so einfach ist, ohne dass gleich jemand in den Kanal hinuntersteigen muss - in den Schacht zu steigen genügt. Die Alternative dazu wäre, die Straße mit einem Bagger aufzureißen und gleich ein neues Rohr zu verlegen. Das würde aber, so Schiwy, sicherlich ein dreiviertel Jahr dauern. Außerdem wisse man nicht, was alles an Telefon-, Strom- und anderen Leitungen unter der Straßendecke verlegt worden sei.

"Es ist wesentlich schneller als Aufgraben", sagt Schiwy. Das heißt, die etwa 24 Stunden - je nach Durchmesser -, die die externe Firma braucht, um ein Teilstück von etwa 200 Metern wieder wasserfest zu machen, sind im Vergleich dazu Hochgeschwindigkeit. Bis es so weit ist, muss aber einiges geplant, gemessen und vorbereitet werden.

Ständig wird das Coburger Kanalnetz untersucht. Etwa zehn Jahre dauert es, bis die 403 Kilometer, die das Netz insgesamt lang ist, einmal komplett durchgesehen wurde. Als gebrochen gilt ein Rohr schon, wenn es Risse aufweist. Von einem Rohrbruch zu sprechen, wie man es landläufig häufig tut, kann man eigentlich erst, wenn das Rohr eingestürzt ist. Untersucht wird auch, ob es bei den Übergängen von einem Rohr zum nächsten Unebenheiten gibt, an denen sich Widerstände bilden können oder durch die Wurzeln in das System eindringen können.

Das alles soll vermieden werden. Sind solche fehlerhaften Rohre einmal ermittelt, müssen diese behoben werden, damit das Grundwasser nicht belastet wird. Aber auch, um ein Abrutschen der Erde und Straße darüber zu verhindern.

Heißes Wasser härtet aus

Weil die Abwasserrohre von Häusern nicht direkt in das Kanalsystem geleitet werden, sondern über Zuläufe, muss während der Arbeiten das Wasser auch nicht abgestellt werden. Der CEB empfiehlt dennoch, weniger Wasser als gewöhnlich zu verbrauchen. An dieser Stelle also auch nur eine relativ geringe Einschränkung für die Bürger.

In die Rohre wird per Luftdruck ein sogenannter Inliner eingelassen, der die neue Innenwand des Rohres werden wird. Damit keine Schäden entstehen, wird der Liner von der Ladefläche nach oben auf einen Turm gehoben und von dort dann elegant in den Schacht herabgelassen. Kühl müssen die zu Rohren werdenden Schläuche gelagert werden, weil sie sozusagen verderben können. Etwa zehn Tage sind sie insgesamt haltbar. Wenn sie auf der Baustelle gekühlt bereitliegen, müssen sie innerhalb von sieben Tagen verarbeitet werden. Daher die kleinen Haufen Kunstschnee.

"Wir brauchen unsere Technik direkt am Schacht", sagt Clarissa Schneider, Bauleiterin der externen Firma, die für die Sanierung zuständig ist. Die Kanalschächte lägen nun einmal da, wo sie liegen. Deswegen die Sperrungen, die unumgänglich sind, aber eben auch das geringere Übel verglichen mit einem Aufreißen der gesamten Straße.

"Die Schlauchliner werden ganz spezifisch angefertigt", sagt Schneider. Denn wäre der Liner zu groß, klein, lang oder kurz, würde er sich nicht faltenfrei und wasserdicht an die Wand anpassen. "Der Kanal ist nicht immer in ganz Coburg gleich", sagt Schiwy. Die absolut reißfeste Folie, aus die dieser Liner besteht, wurde in Harz getränkt.

Damit ist der zunächst beweglich, muss aber noch ausgehärtet werden. Das kann mit verschiedenen Verfahren geschehen. Mit Wasserdampf, UV-Strahlung oder mit 80 Grad heißem Wasser. Anschließend werden die Löcher für die Zuläufe von einem Roboter freigefräst.