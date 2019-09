Managen von Beschwerden

Sie wollen Ihr Beschwerdemanagement optimieren oder neu einführen? Grundlage dafür sind die individuellen Strukturen von Unternehmen ausgewählter Teilnehmer. Diese Strukturen werden mittels Schritt-für-Schritt-Technik zu einem maßgeschneiderten Beschwerdemanagement entwickelt. In diesem Seminar wird gezeigt, wie dies systematisch umgesetzt werden kann. Das Seminar findet am Freitag, 20. September, oder am Samstag, 28. September, von 9 bis 16.15 Uhr im Kolping-Bildungswerk, Wilhelmsplatz 3, statt. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 0951/519470. red