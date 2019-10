Management in Sachen Grünflächen

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Bamberg lädt gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Insektenfreundliche Gemeinde Litzendorf zum Vortrag "20 Jahre ökologisches Grünflächenmanagement in Bamberg" ein. Hermann Bösche stellt das Pflegekonzept der Stadt Bamberg und die daraus resultierende Vegetationsentwicklung vor. Obwohl gerade Straßenränder vielen ungünstigen Faktoren wie Abgasen, Mahd und Salz ausgesetzt sind, weisen diese Standorte dennoch bei extensiver Pflege einen großen Artenreichtum auf. Der Vortrag findet am Donnerstag, 24. Oktober, um 19 Uhr in der Bücherei, Am Wehr 6, Litzendorf statt. red