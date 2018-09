"Man wird ein Teil der Familie"

Nicht nur eine lang anhaltende Dürre kann auf einem landwirtschaftlichen Anwesen zu einer Notlage führen. Auch Krankheiten, Todesfälle, aber auch durchaus schöne Ereignisse wie eine Schwangerschaft oder Geburt können Landwirte in Bedrängnis bringen. Für solche Fälle gibt es auch im Kulmbacher Land die sogenannten Betriebshelfer, deren Einsätze über den Betriebshelferausschuss organisiert werden.

Vier hauptberufliche Betriebshelfer werden im Landkreis über die Hesselberger Diakonie beschäftigt. Sie leisteten im Jahr 2017 insgesamt 716 Arbeitstage in 30 landwirtschaftlichen Einsatzbetrieben. 2015 lag die Zahl der Einsatztage bei 503, 2016 bei 611.

"Dabei ist zu beobachten, dass die Einsatzdauer immer länger wird", erklärte Beate Hofmann, die über Jahrzehnte die Einsatzleitung führte, bis sie ihr Amt im April 2017 niederlegte. Ihr Nachfolger Horst Dupke ist derzeit damit beschäftigt, angefallene Urlaubstage und Überstunden der Betriebshelfer abzubauen.

Auf Kante gearbeitet

"Die Betriebshelfer leisten eine sehr wichtige Arbeit", würdigte Landrat Klaus Peter Söllner am Donnerstagabend bei der Mitgliederversammlung des Betriebshelferausschusses in der Himmelkroner "Frankenfarm". "In meiner Kindheit waren landwirtschaftliche Familien noch ganze Clans, heutzutage ist vieles hoch technisiert und es wird auf Kante gearbeitet."

Umso wichtiger sei es, dass eine soziale Einrichtung wie der Betriebshelferausschuss auch künftig finanziell durch Spenden unterstützt wird.

Einer, der 18 Jahre lang als Betriebshelfer tätig war, ist Dieter Lochner, der 2015 in Rente ging. "Ein Betriebshelfer muss nicht nur fachliche Kenntnisse haben, er braucht auch viel Einfühlungsvermögen", sagte der Vorsitzende des Betriebshelferausschusses, Wilfried Löwinger, und ehrte Dieter Lochner für seinen langjährigen Einsatz.

Mit gutem Gefühl nach Hause

Der Geehrte selbst blickt gerne auf seine Zeit als Betriebshelfer zurück. "Ich habe eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht, später aber in einer Polstermöbelfabrik gearbeitet." Als diese schloss, habe er sich auf eine Stellenausschreibung beworben und seitdem Einsätze aller Art auf landwirtschaftlichen Anwesen abgeleistet. "Ich habe auch fünf Todesfälle erlebt, das hat dann schon belastet, denn man wird doch irgendwie Teil der Familie, wenn man im Durchschnitt zwei bis drei Monate auf einem Hof arbeitet." Aber auch bei einer Geburt sei er einmal als Ersatz eingesprungen, "da geht man anschließend mit einem guten Gefühl nach Hause".

Ebenfalls geehrt wurde Beate Hofmann für ihre jahrelange Einsatzleitung. "Zuhören und sich Zeit nehmen hilft den Betroffenen oft schon weiter, wir werden dich vermissen", sagte Wilfried Löwinger.

Im Anschluss plädierte er dafür, die Landwirtschaft mehr in den Blickpunkt der Gesellschaft zu rücken. "Die meisten wissen doch gar nicht mehr, wie Landwirtschaft geht", sagte er. Früher sei ein ganzes Dorf mit der Landwirtschaft aufgewachsen, "da war es normal, dass in jedem Betrieb geschlachtet wurde, und auch die Kinder konnten damit umgehen". Heute sei er dankbar, dass der Kulmbacher Betriebshelferausschuss 1971 gegründet wurde, er selbst habe auch schon davon profitieren können. "Mein Dank gilt auch den vielen nebenberuflichen Betriebshelfern, die im letzten Jahr rund 9000 Arbeitsstunden geleistet haben", schloss der Vorsitzende.