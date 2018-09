MAN-Techniktour für Senioren

Die ASB-Aktivsenioren gehen auf Entdeckungsreise beim Besuch in der MAN-Welt mit einer Erlebnisführung durch das Stammwerk am Standort München. Man kann einen Blick hinter die Produktionskulissen eines der weltweit führenden Hersteller von Nutzfahrzeugen werfen. Der ASB hat diese Tour für Technikfreaks am Dienstag, 18. September, um 7 Uhr organisiert. Hierfür sind noch einige wenige Plätze frei. Anmeldungen nimmt der ASB unter Telefon 09561/814724 entgegen. red