Die Katholische Landvolkbewegung in der Diözese Würzburg lädt in Zusammenarbeit mit dem Diözesanbüro Haßberge zu Bildungstagen für Frauen ein. Die Veranstaltung findet in Ziegel-anger, Hofheim und in Kirchlauter statt. Das Thema lautet: "Herzenssache - Kopf und Bauch genügen nicht. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar." Dieses Geheimnis vertraut der "Kleine Prinz" dem Fuchs in Antoine de Saint-Exupérys zauberhafter Geschichte an.

Doch wissen alle Menschen, dass es in der Hetze und im Lärm des Alltags gar nicht so leicht ist, die Stimme des Herzens wahrzunehmen und ihr dann auch zu folgen. Und dann gibt es immer noch einige andere Stimmen, die auch mitreden wollen. Wie können die Menschen denn nun unterscheiden und der Weisheit des Herzens auf die Spur kommen?

Am Landfrauenbildungstag wollen sich die Teilnehmerinnen Zeit nehmen, darüber nachzusinnen, sich austauschen und den eigenen Herzensdingen viel Raum geben. Alle angemeldeten Frauen aus den Pfarreiengemeinschaften Main-Steigerwald /Eltmann, Haßfurt sowie "Am Weinstock Jesu"/Zeil/Sand treffen sich am Mittwoch, 13. März, in Ziegelanger im Weinhaus Zimmermann. Dort will die Referentin Roswitha Hubert aus Würzburg den Frauen das Thema näherbringen. Diese Veranstaltung ist ausgebucht; es kann nur noch über Warteliste angemeldet werden!

Das katholische Pfarrheim in Hofheim ist am Donnerstag, 14. März, der Veranstaltungsort. Alle Frauen aus der Pfarreiengemeinschaft Hofheim sind dazu eingeladen. Schwester Bolkart aus Würzburg ist dort die Referentin. Anmeldeschluss ist der 4. März.

Am Dienstag, 19. März, findet im Oskar-Kandler-Zentrum in Kirchlauter der Tag für alle Frauen aus den Pfarreiengemeinschaften Maintal/Heilige Länder, Ebern und Pfarrweisach statt. Inge Veeh aus Würzburg gestaltet zusammen mit den Teilnehmerinnen den Tag. Anmeldeschluss: 8. März.

Der Preis beträgt für Tagungsgebühr und Verpflegung 20 Euro pro Person

Selbstverständlich dürfen sich auch Frauen aus anderen Pfarreien zu den Angeboten anmelden. Beginn ist um 9.30 Uhr und Ende um 16.30 Uhr (Anmeldung und Information: Diözesanbüro Haßberge, Mail dioezesanbuero.has@bistum-wuerzburg.de, Ruf 09521/61960). red