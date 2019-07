Zur Zukunft der Mälzerei Müller wird uns geschrieben: Betrachtet man heute mal unvoreingenommen den traditionsreichen Gebäudekomplex der ehemaligen Malzfabrik Müller, so beschleicht einen ein beklemmendes Gefühl: Seine beste Zeit ist längst vorüber!

Einst mächtiges Bollwerk, mit Zinnen bekrönt, eindrucksvolles Zeugnis gelebten Besitzerstolzes eines hochverdienten Kulmbacher Industriebarons, zeigt es sich heute gequält, geschunden, ausgebeutet und schon längst "nicht mehr geliebt".

Das Gebäude fristet ein klägliches Dasein - eingefallen im hinteren Bereich, nicht im Stande, sein eigenes Dach zu tragen. Durchfeuchtetes Mauerwerk nach einem halben Jahrhundert im Dienst des Malzes und viele Jahrzehnte eindringender Regen haben die Bausubstanz mürbe gemacht, nicht zuletzt schiebt auch der Hang noch reichlich Wasser.

Es ist abgewirtschaftet, marode und zum großen Teil bereits eingefallen. Die historische Fassade ist durch frühere Eingriffe erheblich gestört. Es ist gezeichnet durch Umbaumaßnahmen, die nicht immer fachmännisch und oftmals konzeptlos durchgeführt wurden.

Ein Abriss scheint mir gerechtfertigt. Den Entschluss des Stadtrats, an dieser Stelle etwas Neues entstehen zu lassen, kann ich von daher durchaus nachvollziehen. Dazu stehe ich auch als ausgewiesene Liebhaberin historischer Bausubstanz - beruflich habe ich über drei Jahrzehnte maßgeblich dafür Sorge getragen, dass die Gebäude des Mönchshofs in der Blaich Schritt für Schritt saniert und vor dem Verfall gerettet wurden. Privat habe ich mich mit meinem Lebensgefährten erfolgreich an die Sanierung historischer Bausubstanz im Oberhacken gewagt.

Man muss nicht alles erhalten, um einer Stadt Charakter zu geben. Es handelt sich hier um ein historisches Backsteingebäude zugegebenermaßen, aber es ist eines unter anderen, die ihrerseits wesentlich besser erhalten sind und hoffentlich rechtzeitig unter Denkmalschutz gestellt werden. Und die es wert sind, dass die Allgemeinheit die Eigentümer dabei unterstützt, die erheblichen Kosten, die deren Erhaltung mit sich bringt, zu stemmen.

Man muss sich auch von etwas trennen können, dessen Zeit vorüber ist - alles andere wäre "Leichenfledderei". Ewig gestrig um jeden Preis an einer Illusion festzuhalten, bringt uns nicht weiter im Leben. Zu allen Zeiten haben sich Städte entwickelt und ich sehe das eher als Chance, etwas für die Attraktivierung unserer Stadt tun zu können.

Dafür müsste allerdings der Architekt noch einmal ins stille Kämmerchen und wenigstens die Fassaden seines Entwurfs überarbeiten, um dem Gebäude eine "Persönlichkeit" zu geben. Dann könnte es ein positiver "Hingucker" werden und nicht eine "gesichtslose Allerweltsarchitektur".

Die Einbindung der denkmalgeschützten Darre wäre da sicherlich eine gute Möglichkeit aber auch die partielle Verwendung eines prägenden Baumaterials, der roten Backsteine, wäre denkbar. Ich wünsche mir keine "Tümelei", sondern erkennbar etwas Neues, Zukunftsgerichtetes.

Was die Stadtväter und -mütter sich allerdings zu Herzen nehmen sollten, ist die enorme Aufmerksamkeit, die die Bevölkerung heute diesem Thema widmet. Es ist eine Sehnsucht zu spüren, dass die eigene Stadtgeschichte sichtbar und lebendig bleiben sollte. Das kann man positiv als Glücksmoment sehen: Nur wenn eine Erinnerung von der Bevölkerung gelebt und getragen wird, ist die Schaffung einer (wie auch immer gearteten) Gedenkstätte sinnvoll.

Wenn es gelänge, dies auf probate Weise zeitgemäß zu realisieren, wäre das meines Erachtens der perfekte Weg. Sigrid Daum Kulmbach