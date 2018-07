MammaCare-Training im Gesundheitszentrum

Die Heilungschancen von Brustkrebs liegen umso höher, je früher ein Tumor erkannt wird. Dazu findet am kommenden Dienstag, 10. Juli, um 16.30 Uhr im Gesundheitszentrum am Bruderwald, Buger Staße 82, ein Kurs zur Selbstuntersuchung der Brust statt. Die Untersuchungsmethode wird zunächst an einem Silikonmodell geübt, das dem weiblichen Brustgewebe nachempfunden ist. In die Modelle sind verschiedene Knoten und Gewebestrukturen eingearbeitet. Dann wird die erlernte Tasttechnik auf die eigene Brust übertragen, heißt es in der Ankündigung. Kursleiterin Monika Bernhardt-Raquet ist Breast-Care-Nurse am Brustzentrum des Klinikums und zertifizierte MammaCare-Trainerin. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Mehr Info und Anmeldung unter Telefon 0951/50313500. red