Mami-Talk startet wieder

Nach einem erfolgreichen Start Anfang 2019 setzt die Geschwister-Gummi-Stiftung ihre Themenreihe "Mami-Talk" im Familientreff in der Negeleinstraße 5 fort. In entspannter Atmosphäre und lockerer Gesprächsrunde werden verschiedene Fragen rund ums Baby besprochen. Dazu gibt es Tipps und Anregungen für den spielerischen Umgang mit den Jüngsten. Die Runde richtet sich an Mütter und/oder Väter mit Kindern bis sechs Monaten. Die Veranstaltung findet jeden zweiten Mittwoch von 9.30 bis 11 Uhr unter der Leitung von Sandra Klötze und Melanie Rubsch statt und ist kostenfrei. Los geht es am 4. September mit dem Thema "Wir entdecken Krabbelverse für die Allerkleinsten!". Der nächste Termin ist dann am 18. September ("Meine Kraftquellen als Mama!"). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red