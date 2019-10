Mamas und Papas auf Zeit gesucht

"Mutter von Beruf": In Bamberg gibt es rund 40 "Zweit-Mamis" - Frauen, die als Tagesmütter aktiv sind. Männer, die sich als "Zweit-Papas" engagieren, sind dabei immer noch selten, wie das Jugendamt der Stadt Bamberg berichtet. In ganz Bamberg haben sich lediglich drei für den besonderen Job als Tagesvater entschieden. Insgesamt werden derzeit etwa 90 Kinder betreut.

Meistens sind die Kinder nicht älter als drei Jahre. "Die Kinder kommen an einem oder mehreren Tagen pro Woche zur Tagesmutter. Viele Eltern schaffen es nur so, Kinder und Beruf oder Ausbildung unter einen Hut zu bringen", sagt Barbara Glas-Andersch vom Stadtjugendamt. "Wer sich entschließt, Tagesmutter oder Tagesvater zu werden und zu Hause eine Mini-Kita - mit den eigenen Kindern und den Betreuungskindern - aufzumachen, liegt voll im Trend. Denn die Nachfrage nach Zweitfamilien steigt", so Glas-Andersch. Früher hätten Großeltern oder Nachbarn die Kinder betreut. Heute seien es die "Berufsmütter" und "Job-Papas".

Kontakt

Die Betreuung wird bezahlt: Im Schnitt erhalten Tagespflegepersonen für eine 35- bis 40-stündige wöchentliche Betreuung eines Kindes unter drei Jahren circa 750 Euro im Monat.

Interessierte Frauen und Männer aus dem Stadtgebiet Bamberg setzen sich noch bis Ende Oktober mit den zuständigen Ansprechpartnerinnen der Kindertagespflege, Barbara Glas-Andersch, Stadtjugendamt, Promenadestraße 2a, Telefon 0951/87-1564, E-Mail: barbara.glas-andersch@stadt.bamberg.de, und Gisela Beck, Stadtjugendamt, Telefon 0951/871482, E-Mail: gisela.beck@stadt.bamberg.de, in Verbindung. red