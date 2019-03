"Mama, warum feiern wir eigentlich Ostern?"

D ie meisten Kinder verbinden Ostern mit dem Osterhasen. Der versteckt nicht nur bunte Eier, sondern auch Süßigkeiten und Geschenke. Das Osterfest lässt die Kassen klingen, die Überraschungen am Ostersonntag stehen der Fülle an Geschenken unter dem Christbaum manchmal kaum mehr nach.

Außerdem winken zwei Wochen Schulferien. Aber ist das alles? Warum feiern wir eigentlich Ostern? Viele Kinder, auch manche Erwachsene, wissen heute auf diese Frage keine Antwort mehr. Wer aber in einem christlich geprägten Umfeld lebt oder in der Schule aufpasst, der weiß natürlich, worum es geht: An Ostern wird die Auferstehung von Jesus gefeiert. Der Sohn Gottes hat den Tod überwunden. Sein Leidensweg ist ein Zeichen für uns Menschen, dass Jesus uns gerade dann nah ist, wenn wir im Leben schwierige Wege gehen müssen. Wir spüren: Ostern ist nicht nur das wichtigste christliche Fest im Kirchenjahr. Das Ostergeschehen kann uns an den Tiefpunkten unseres Lebens immer wieder Trost schenken. Zugleich will es uns mit Zuversicht und Hoffnung erfüllen: Gott lässt uns nicht im Dunkel von Sorgen und Not, sondern "Auferstehung" ist auch heute möglich. Die Sonne des Ostermorgens kann jeden Tag aufs Neue unser Leben heller machen. Daher ist Ostern vor allem ein Fest der Freude und der Gemeinschaft. Es ist Zeit für einen gemeinsamen Gottesdienstbesuch in der festlich geschmückten Kirche, für gute Gespräche und viel gemeinsame Zeit.

Wie können wir uns mit Kindern auf das Osterfest vorbereiten? Besuchen Sie doch in der Fastenzeit einen Kreuzweg und betrachten Sie die einzelnen Stationen. In unserem Landkreis gibt es viele ausdrucksstarke Kreuzwege. Der Kreuzweg in Breitbrunn beispielsweise spricht große und kleine Betrachter gleichsam an. Am Karfreitag bieten viele Pfarrgemeinden Kinder- und Familien-kreuzwegfeiern an. Verfolgen Sie mit Ihren Kindern ganz bewusst das Keimen und Wachsen in der Natur. Eine Schale Kresse auf der Fensterbank macht deutlich: Aus dem kleinen Korn, scheinbar tot in die Erde gelegt, kann ganz neues Leben entstehen. Das feiern wir auch an Ostern! Das gemeinsame Backen von Osterlämmern ist ein alter Brauch, der Kindern viel Freude macht. Kreative Hände können eine bunte Osterkerze mit Ostermotiven für den Osterfesttisch gestalten.

Ein lohnenswerter Weg ist schließlich der Besuch im Ostergarten in Haßfurt. Er befindet sich im Unteren Turm. In fünf Räumen können die Gäste das Ostergeschehen hautnah miterleben. Informationen und Veranstaltungsangebote erfahren Sie unter www.bibelwelten.de.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben einen gesegneten Weg durch die Fasten- und Osterzeit! (Isabella Friedrich ist Gemeindereferentin aus Limbach.)