Mama-Baby-Aerobic macht fit

Da man als Mama wenig Zeit für Sport hat, gibt es die neue Mama-Kind-Aerobic-Stunde. Start ist am Montag, 17. September, von 10.30 bis 11.15 Uhr. Die Veranstaltung findet über sechs Kurstage in der Turnhalle in der Martin-Luther-Straße statt. Es werden Übungen angeboten, bei der die Kinder mitmachen können oder in die Übungen einbezogen werden. Spielmöglichkeiten für die Kleinen sind vorhanden, je nach Alter und Aufgeschlossenheit der Kinder. Es ist auch möglich, ein mitgebrachtes Tragesystem zu verwenden, damit das Kind direkt mit Mama kuscheln kann, während sie schwitzt. Bitte Babydecke oder Handtuch mitbringen (Matten sind vorhanden). Wichtige Voraussetzung: die postnatale Untersuchung beim Frauenarzt ist abgeschlossen. Buchung und Information unter carola.fricke@sgroedental.de. red