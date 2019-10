Malwettbewerb zur Städtpartnerschaft

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft Ebermannstadt-Chantonnay veranstaltet der Freundeskreis Ebermannstadt-Chantonnay gemeinsam mit der Stadt Ebermannstadt (Büro für Jugendarbeit) einen großen Malwettbewerb. Die besten Werke sollen auf Plakatwände gedruckt und zur Mini-Olympiade ausgestellt werden. Drei Themen werden zur Auswahl gestellt:

eine Sehenswürdigkeit in Paris, die verbindende Funktion des Sports und die Städtepartnerschaft Ebermannstadt-Chantonnay. Die Technik ist frei wählbar. Die Bewertung erfolgt in den Altersstufen: Kinder bis zehn Jahren, elf bis 15 Jahren und 16 bis 21 Jahren. Infos und Abgabe bis Samstag, 30. November, beim Büro für Jugendarbeit Ebermannstadt, Am Marktplatz 18. red