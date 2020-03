Malwettbewerb für Ferienpass verlängert

Der Kreisjugendring (KJR) sucht ein Bild für das Deckblatt des Ferienpasses. Viele der eingesendeten Bilder werden in den Schulen gemalt. Obwohl diese momentan geschlossen sind, können trotzdem Bilder eingesendet werden.

Die Abgabefrist wurde auf den 13. April verlängert. Das Motto des Malwettbewerbes lautet "180 Jahre Annafest Forchheim".

Eingereicht werden darf alles, was auf ein DIN-A4-Blatt im Hochformat passt. Mitmachen darf jeder zwischen sechs und 18 Jahren. Das Bild darf keine Schriftzüge wie KJR Forchheim, Ferienpass 2020 oder das Logo des KJR enthalten. Die Kunstwerke dürfen fotografiert, am Computer erstellt, gemalt oder gezeichnet werden. Wichtig ist, dass die Bilder selbst erstellt wurden und auf der Rückseite Name, Alter, Adresse, Telefonnummer und E-Mail vermerkt sind. Weitere Infos unter www.kjr-forchheim.de. red