Maltreff und die Augsburger Puppenkiste

Im Museum Obere Saline findet am Mittwoch, 26. Februar, im Rahmen der Ausstellung zur Augsburger Puppenkiste von 14 bis 16 Uhr ein Maltreff für Kinder statt. Die Bad Kissinger Künstlerin Eva Feichtinger leitet das kreative Angebot für Kinder ab 6 Jahren. Junge Museumsbesucher können in der Ausstellung die Figuren aus der Puppenkiste entdecken und ihre Geschichten kennenlernen. Im Anschluss kann man mit Farbe und Pinsel der Phantasie freien Lauf lassen. Bereits seit 1948 verzaubert das Marionettentheater der Augsburger Puppenkiste mit seinen Figuren und Geschichten große und kleine Märchenfreunde. Die Marionetten der Augsburger Puppenkiste Urmel, Jim Knopf, Lukas der Lokomotivführer und andere der legendären "Stars an Fäden" sind noch bis zum 30. April im Museum Obere Saline in einer Sonderausstellung zu sehen. Das Museum Obere Saline zeigt diese Ausstellung in Kooperation mit der Augsburger Puppenkiste. Da an dem Maltreff maximal zehn Kinder teilnehmen sollten, ist eine Voranmeldung zu empfehlen: unter Tel.: 0971/807 42 30 oder per E-Mail: mos@stadt.badkissingen.de. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.museum-obere-saline.de. Foto: Marcel Bühner