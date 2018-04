Malteser unternehmen Steigerwaldrundfahrt

Das Reiseteam der Malteser veranstaltet am Freitag, 20. April, eine Steigerwaldrundfahrt. Abfahrt ist um 10.30 Uhr am Berliner Platz, Rückkehr um 17.30 Uhr. Erste Station ist Handthal, wo das Mittagessen eingenommen wird. Zum Lokal gehört ein kleiner Hofladen. Die Fahrt führt weiter nach Ebrach. Dort erwartet die Teilnehmer eine Führung in der Klosterkirche. Über die Steigerwald Höhenstraße geht es zurück . Anmeldungen werden bis spätestens Montag, 16. April, von Brünhild Karl unter Tel.: 0971/3673 entgegengenommen. sek