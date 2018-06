Malteser helfen Gläubigen

red



Anlässlich des Heinrichsfestes laden das Erzbischöfliche Ordinariat und der Malteser Hilfsdienst in der Erzdiözese Bamberg am Samstag, 7. Juli, um 10 Uhr Senioren Kranke und Menschen mit Handicap zu einem Gottesdienst nach St. Urban am Babenberger Ring ein.Der Gottesdienst steht unter dem Jahresmotto der Malteser "Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen" (Mt. 5,9) und wird von Domvikar Prof. Koziel zelebriert. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Band "Kreuz & Quer". Während des Gottesdienstes haben die Besucher die Möglichkeit, das Sakrament der Krankensalbung zu empfangen. Die Betreuung und Begleitung der Gäste im Gottesdienst und bei der anschließenden Agape übernehmen die ehrenamtlichen Helfer des Malteser Hilfsdienstes.Das Pfarrzentrum von St. Urban ist mit der Stadtbuslinie 908 zu erreichen. Bei Bedarf stehen an der Haltestelle "St. Urban" Malteser zur Unterstützung und Begleitung zur Verfügung.Um eine verbindliche Anmeldung wird gebeten beim Malteser Hilfsdienst unter Telefon 0951/9176690 oder per E-Mail unter malteser.bamberg@malteser.org möglich. Anmeldeschluss ist der 22. Juni.