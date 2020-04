Malteser gegen Rat

Der Malteser Hospizdienst Haßberge will auch in der Corona-Zeit helfen.

Aufgrund der Coronakrise können die Malteser ihre regelmäßigen vierstündigen Letzte-Hilfe-Kurse nicht anbieten, in denen Themen wie "Sterben als Teil des Lebens", "Vorsorgen und Entscheiden, "Leiden lindern" und "Abschied nehmen" angesprochen werden. Die Fragen diesbezüglich bleiben aber, vielleicht durch die aktuelle Lage mehr denn je. Menschen dürfen ihre pflegebedürftigen Angehörigen in Pflegeeinrichtungen oder in Krankenhäusern nicht besuchen, bei Todesfällen ist es schwierig, Abschied zu nehmen, Beerdigungen finden nur im kleinsten Familienkreis statt, es gibt kein Requiem oder den anschließenden Leichenschmaus. "Diese Rituale und Begegnungen fehlen einfach den Menschen", so die beiden Hospizkoordinatorinnen Claudia Stadelmann und Christine Menter vom Malteser Hospizdienst Haßberge. Angehörige fühlen sich allein gelassen mit ihren Fragen und haben großen Gesprächsbedarf.

Deshalb bieten die Malteser allen Interessierten, Betroffenen und Angehörigen an, sich telefonisch bei ihnen zu melden. "Wir wollen ermutigen, einem sterbenden Angehörigen, Freund, Nachbarn offen und anteilnehmend zu begegnen, auch mit dem im Moment gebotenen physischen Abstand", betonen Claudia Stadelmann und Christine Menter.

Mehr zu diesem Angebot gibt es im Malteser-Hospizbüro in Haßfurt, Promenade 37, 97437 Haßfurt, Ruf 09521/9529900, Mail hospiz-has@malteser.org, www.malteser-hassberge.de. red