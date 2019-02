Malteser fahren zum Krenmuseum

Das Reiseteam der Malteser bietet am Montag, 18. Februar, einen Besuch des Krenmuseums im mittelfränkischen Baiersdorf an. Treffpunkt ist um 10.15 Uhr am Berliner Platz. Zustiegsmöglichkeit besteht um 10.05 am Parkplatz am Kino. Bei einer Führung im Krenmuseum erfahren die Teilnehmer mehr über Kren ( Meerrettich), seinen Anbau, seine Besonderheiten und seine Verwendung, vielleicht auch etwas über die Krenweiblich, die noch in den 50er Jahren aktiv waren.

Auf dem Heimweg wird zu einem etwas späteren Mittagessen oder einem frühen Kaffee eingekehrt. Gegen 17.45 Uhr wird man in Bad Kissingen zurück sein. Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 14. Februar, bei Brünhild Karl, Tel.: 0971/3673 oder bei Ingeborg Zimmermann, Tel.: 09732/1675. sek