Malta-Überweisung fällt Angestelltem auf

Einem Mitarbeiter der Hypo-Vereinsbank fiel vergangene Woche ein Überweisungsträger mit einem Begünstigten auf Malta auf, der offenbar gefälscht war. Von der Bank wurde der Kontoinhaber kontaktiert und befragt, ob die Überweisung in Höhe von knapp 250 Euro in Ordnung wäre, was nicht der Fall war. Der 69-jährige Kontoinhaber erstattete Anzeige bei der Polizei. Ein Schaden ist ihm bislang nicht entstanden.