Malkurs in den Sommerferien

Die Malerin Margitta Grampp macht in den Sommerferien wieder in Weismain Station. Am Montag, 19. August, und am Dienstag, 20. August, öffnet ihre mobile Kindermalschule jeweils um 9.30 Uhr im Schönborn-Saal im Kastenhof. Mit kindgerechter Anleitung können Kinder lernen, wie Erinnerungsstücke mit Acrylfarben auf echter Leinwand entstehen. Der Kurs ist für Kinder ab acht Jahren geeignet und geht über zwei Tage. In der Teilnahmegebühr sind Leinwand und Acrylfarben bereits enthalten. Mitzubringen sind Getränke und Pausenverpflegung. Anmeldungen nimmt Jugendbeauftragte Janine Brunecker (Telefon 0171/8306889 oder per E-Mail an JanineBrunecker@gmx.de) entgegen. red