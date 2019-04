Malerfürst von Kulmbach

Unter dem Titel "Hans von Kulmbach - Malerfürst am Übergang vom Mittelalter zur Renaissance" wird Georg Elben am kommenden Donnerstag, 11. April, um 18 Uhr im Saal der "Kommunbräu" auf Einladung des Unesco-Clubs Kulmbach einen der berühmtesten Söhne der Stadt Kulmbach vorstellen.

In seinem Zeitalter ist Hans von Kulmbach unter seinen Kollegen nach wie vor ein Star. Wissenschaftliche, religiöse und vor allem kirchliche Veränderungen kündigen sich für ihn an der Schwelle zur Renaissance an.

Sein künstlerischer Werdegang ist immer noch nicht ganz geklärt, der berühmt gewordene Konraditag in Kulmbach hat alle frühen Zeitzeugnisse am 28. November 1553 in Flammen aufgehen lassen.

Spannende Neuigkeiten aus der kunsthistorischen Wissenschaft liefern neue Aspekte über einen Titanen in der Malerei des Mittelalters, der mit 200 Exponaten in allen namhaften Museen dieser Welt zu finden ist. Nicht zuletzt seine fränkische Heimat ist reichlich bestückt mit seinen Werken. red