Malerei, Installation und Objektkunst

sek



Die Bad Kissinger Künstler Wiltrud Kuhfuß, Wolfgang Kuhfuß und Malte Meinck stellen im Rahmen von "Stadtkultur - Netzwerk Bayerischer Städte e.V." ihre Beiträge unter dem Thema "Leid und Leidenschaft" in der Erlöserkirche in Bad Kissingen aus. Vernissage ist am Samstag, 14. April, um 15 Uhr. Peter Weidisch, Kulturreferent der Stadt, wird eine Einführung geben. Die Ausstellung ist bis Sonntag, 3. Juni, täglich von10 bis 17 Uhr zu sehen. Über das gesamte Projekt der beteiligten 21 bayerischen Städte gibt es Informationen im Internet unter www.kunst-und-gesund.de