Malen wie Renoir oder Monet

"Malen wie die Impressionisten - mit Strohhut, Rotwein und Baguette", so lautet das Motto des heutigen Open-Airs an der Kieswäsch'. Die Veranstaltung ist Bestandteil der 10. Kulmbacher Sommerkunstwochen. Wie das spielerische Malen funktioniert, zeigt der Plauener Künstler Andreas Claviez. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Kiosk. Von dort geht es zu Fuß zum Malertreffpunkt - einer kleinen Halbinsel mit herrlichem Blick auf Oberauhofsee und Plassenburg. Wer noch Lust hat, mitzumachen, soll einfach vorbeikommen. red