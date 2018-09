Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Günter Petzoldt den Kurs "Malen wie Bob Ross: Dämmerung und winterliche Eleganz" an. Die Kursteilnehmer können ihre kreativen Malträume verwirklichen. Man erlernt Schritt für Schritt die Grundlagen der Nass-in-nass-Technik (Öl auf Leinwand) und entdeckt die Freude am etwas anderen Malen. An jedem Tag nehmen sie ein fertig gemaltes, beeindruckendes Bild mit nach Hause. Staffelei, Leinwände, Farben und Reiniger werden zur Verfügung gestellt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Der Kurs findet am Samstag, 22. September, und Sonntag, 23. September, jeweils von 10 bis 17 Uhr im Bürgerhaus statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die Volkshochschule Kronach unter Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red