Die Umweltstation Weismain hat noch freie Plätze für den Kurs "Malen mit Pastellkreide" mit Elfriede Dauer für Kinder ab sieben Jahren.Der Termin findet am Dienstag, 10. Juli, ab 15 Uhr statt. Rote Früchte, wie zum Beispiel Johannisbeeren , stehen dabei im Mittelpunkt. Der Teilnehmerbeitrag beträgt fünf Euro.Anmeldungen nimmt die Umweltstation unter der Telefonnummer 09575/921455 oder per E-Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de entgegen.