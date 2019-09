Malen mit Acryl- und Aquarellfarben

Grundlagen und Techniken der Malerei sowie Bildaufbau vermittelt die Künstlerin Ülfet Olgun in zwei Kursen der Volkshochschule. Am Samstag, 5. Oktober, werden im Workshop "Experimentelle Acryl-Malerei" neben Farbe auch Naturmaterialien in abstrakte oder gegenständliche Gemälde eingearbeitet. Am Samstag, 19. Oktober, kann man im Kurs "Aquarellmalerei" erlernen, Licht und Schatten in einem Bild richtig zu platzieren. Beide Kurse finden im Werkraum der VHS in der Lossaustraße 3b von 10 bis 15 Uhr statt. Anmeldungen sind unter der Nummer 09561/ 88250 oder online auf www.vhs-coburg.de möglich. red