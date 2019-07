Malen in der Natur

Bei den Kulmbacher Sommerkunstwochen gibt es auch in diesem Jahr die Sonderaktion "Malen wie die Impressionisten - in der Natur, mit Strohhüten, Rotwein und Baguette". Dozent ist Andreas Claviez aus Plauen. Bereitgestellt wird Gouache "Resonance" von Lascaux - trocknet schnell, hat eine leicht pastellige Wirkung. Ort der Handlung ist ein lauschiges Plätzchen an der Kieswäsch. Treffpunkt ist am Samstag, 3. August, 9 Uhr, am Kiosk an der Nordseite des Oberauhofs. Anmeldungen sind erforderlich und bei der Kulturverwaltung der Stadt Kulmbach, Oberhacken 1, möglich. red