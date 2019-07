Die Fränkische Schweiz ruft zum Malen: Der fränkische Maler Klemens Wuttke bietet am Samstag, 13. Juli, von 10 bis 17 Uhr in Pretzfeld und am Samstag, 20. Juli, in Effeltrich einen Maltag an. Treffpunkt ist jeweils an der Kirche. Den Teilnehmern soll ihre Heimat auch malend bewusst werden. Info und Anmeldung unter Telefon 0911/374127 oder online über www.atelier-wuttke.de. red