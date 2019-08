Tüchersfeld 22.08.2019

Malen im Museumshof in Tüchersfeld

Der fränkische Maler Klemens Wuttke bietet am Samstag, 31. August, von 10 bis 17 Uhr in Tüchersfeld einen Maltag in der Fränkischen Schweiz an. Treffpunkt ist an der Kirche. Den Teilnehmern soll ihre ...