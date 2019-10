Malen im Museum

Ab November laden die Museen auf der Plassenburg zu einem siebenwöchigen Mal- und Zeichenkurs ein. Mit Begleitung der erfahrenen Kunstpädagogin Meike Schuster entstehen in jeweils zwei Stunden kleine und große Bilder, teils direkt in den Museumsräumen vor den historischen Exponaten. In jeder Kursstunde gibt es eine Einführung zu Materialien, Techniken und Bildgestaltung. So lernen die Teilnehmer in einfachen Schritten, Stillleben zu zeichnen, und erfahren, worauf man beim Porträtieren achten sollte. Der Kurs ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet.

Beginn des Kurses ist am 6. November von 10 bis 12 Uhr, danach sieben Wochen lang immer mittwochs zur gleichen Zeit. Anmeldungen sind per E-Mail (museen@stadt-kulmbach.de), per Fax (09221/804579) oder per Post (Museen der Stadt Kulmbach, Festungsberg 27, 95326 Kulmbach) möglich. Anmeldeschluss ist der 31. Oktober. red