Malen für mehr Sicherheit

Seit vergangenem Herbst ist der Kindergarten Thulba im Ausweichquartier im Jedicke-Gebäude in der Quellenstraße in Oberthulba untergebracht. Um Autofahrer auf diese Situation aufmerksam zu machen und zum langsameren Fahren zu bewegen, veranstaltet der Kindergarten am Dienstag, 18. September, eine Straßenmalaktion. Von 9.30 bis 11.30 Uhr bemalen die Kinder die Quellenstraße vor ihrer Einrichtung. Der Abschnitt ist in dieser Zeit gesperrt. Die Umleitung führt über die Feuerbergstraße und die Straße Zum Weißen Kreuz. Die Gebietsverkehrswacht Hammelburg begleitet die Aktion. Außerdem werden sich auch Kinder aus anderen Einrichtungen der Gemeinde beteiligen. aki