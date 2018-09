Malek Zaghbouni stellt im Landratsamt aus

Am kommenden Montag wird um 17 Uhr in der Galerie des Kronacher Landratsamtes die Ausstellung "Missverstandene Schönheiten - Weltenkontraste" mit Acrylmalerei und Fotografien von Malek Zaghbouni eröffnet. Es ist die erste Ausstellung in Deutschland des in Lübeck geborenen Sohns einer Französin und eines Tunesiers, heißt es in einer Pressemitteilung des Kronacher Landratsamtes. Im Alter von fünf Jahren zog seine Familie in die tunesische Vaterstadt Sousse. Dort eröffnete sich ihm eine ganz andere Welt, zumal er dort nicht einmal die Sprache verstand. Seit 2011 lebt und arbeitet er in Bamberg und ist mittlerweile mit dem Landkreis Kronach familiär verbunden.

Werke wie Traumbilder

Seine Lebensgeschichte spiegelt sich auch in der Ausstellung. So entstehen beispielsweise Werke, die wie Traumbilder wirken, mit der Skyline von Hamburg, vor der eine Kamelkarawane vorbeizieht. Interessante Menschenporträts zeigen gewollte Widersprüchlichkeiten Betroffener, die mit mehreren Kulturen leben. Migration als Thema beschäftigt den jungen Künstler ebenso, weshalb will er einen Teil des Verkaufserlöses seiner Bilder dem Kronacher Arbeitskreis Asyl spenden. Zaghbouni wird bei der Vernissage anwesend sein und Auskünfte zu seinen Arbeiten geben.

Bis Ende September

Die Ausstellung dauert bis 28. September und kann bei freiem Eintritt zu den Öffnungszeiten des Landratsamtes besucht werden. red