Mal von guter Erziehung reden

Gute Erziehung ist so wertvoll. Gerade in der heutigen Zeit wird oft Klage darüber geführt, dass die guten Sitten verkommen, dass Menschen nicht mehr wissen, wo ihr Platz ist und dass sie einfach nicht gut erzogen sind. Ein Blick in den Gerichtssaal zeigt, dass es auch anders geht.

Ein gefloppter Beutezug

Die junge Frau hatte ein Einsehen. Sie war es sogar selbst, die ihre Untat gemeldet und angezeigt hatte. Sie stand vor Zeiten Schmiere bei einem gefloppten Beutezug und spätestens da erschrak sie vor sich selbst. Denn im Grunde war sie gut, nur eben zur unpassenden Zeit mit unpassenden Typen in schlechter Gesellschaft. Als junger Mensch kommt man manchmal auf dusselige Ideen, weil es da diesen Gruppenzwang gibt, weil man was getrunken hat oder weil die Eltern schon zu Bett gegangen sind. Nun also saß die junge Frau im Gericht und war sehr kooperativ. Alles beantwortete sie nach bestem Wissen und Gewissen, und zu allen Fragen blieb sie keine Antwort schuldig, gestand in vollem Umfang ihre Tatbeteiligung und wie sich herausstellte, ist sie auch nie vorher und nie danach straffällig geworden. Oder gewesen. Sie hatte nie etwas ausgefressen, außer eben bei diesem einen Mal. Nun verlangt das Volksempfinden ja so etwas wie Genugtuung durch Bestrafung. Die Justiz verfolgt da bisweilen eher einen pädagogischen Ansatz, und so kommt gute Erziehung nicht selten auch in Gerichtssälen zum Tragen.

Nicht mehr im Milieu

Nun war es so, dass für die junge Frau ja auch sprach, dass sie sich aus dem einstigen Milieu gelöst hatte. Da sind keine unerzogenen Jungs mehr, keine Typen, die nicht einen Knopf auf der Kante haben. Doch es kommt noch besser, denn die junge Frau hat Glück in einer Partnerschaft gefunden. Es ist schön, wenn man sich in so etwas aufgehoben fühlen darf.

Der neue Freund wirkte nicht unauffällig, aber auf angenehme Weise ruhig und vielleicht sogar beruhigend. Er lauschte dem Geschehen und dann und wann tauschte er einen Blick mit der jungen Frau. Das gab ihr sichtlich Halt. Dann fiel das Urteil und es lautete auf Geldstrafe. Sie war noch dreistellig, aber die junge Frau war gerade nicht so ganz solvent. "Schaffen Sie das?", wurde sie von richterlicher Seite gefragt und das war ein wichtiger Punkt.

Der junge Mann nickte

Die Frau blickte ihren neuen Freund an und gab die Frage an ihn weiter: "Schaffst du das?" Der junge Mann nickte. Er war wirklich gut erzogen.