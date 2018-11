Mal einfach eine Pause machen

Ab sofort lädt die Freie evangelische Gemeinde in Coburg am Max-Böhme-Ring 8 jeden Mittwoch von 11 bis 17 Uhr zu Kaffee und Kuchen ein. In dieser Zeit hat auch die Bücherecke geöffnet. Hier findet man eine Auswahl an spannenden Biografien, Bibeln, interessanten Sachbüchern und Kinderbüchern. Aktuell wird auch eine große Auswahl an Wand- und Tischkalendern angeboten. Informationen gibt es auch auf www.fegc.de. red