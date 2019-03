Die ökumenische Kur- und Urlauberseelsorge lädt zum zweiten Themen- und Gesprächsabend ein, diesmal zu dem Thema "Mal ehrlich! Warum lügen wir?” Ist kompromisslose Ehrlichkeit oder auch einmal ein kreativer Umgang mit der Wahrheit die bessere Strategie? Warum lügen Menschen eigentlich? Diesen und anderen Fragen nachzugehen, laden Pfarrerin Anja Bautz und Gemeindereferent Matthias Beck ein. Nach einem kurzen thematischen Impuls wird vor allem das gemeinsame Gespräch viel Raum haben. Der Abend findet statt am Mittwoch, 20. März, um 19 Uhr im Raum 420 im 1. Stock der Schön-Klinik Bad Staffelstein, Am Kurpark 11, und dauert etwa eine Stunde. Eingeladen sind alle Interessierten - Patienten der Klinik, Kur- und Urlaubsgäste und Gläubige. Wer Fragen hat, kann sich an die Kur- und Urlauberseelsorgerin Pfarrerin Anja Bautz, Telefonnummer 09573/2227880, wenden. red