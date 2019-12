Make-up in die Tasche gesteckt

Am Samstagnachmittag beobachtete der Detektiv eines Drogeriemarktes in der Forchheimer Innenstadt eine 37-jährige Frau dabei, wie sie im Markt ein Make-Up im Wert von rund 25 Euro in ihre Tasche steckte. Anschließend ging die Kundin an die Kasse, um dort andere Waren zu bezahlen. Nachdem sie den Kassenbereiche passiert hatte, hielt sie der Detektiv an. Bei der Durchsuchung der Frau durch die Polizei, wurde das Diebesgut gefunden.Gegen die Frau wird nun wegen Diebstahles ermittelt.