Maiwanderung des VlF Bad Staffelstein

Am Sonntag, 5. Mai, lädt der Verband für Landwirtschaftliche Fachbildung (VlF) zur Maiwanderung ein. Um 13 Uhr trifft sich die Gruppe bei der Kapelle St. Maria in der Mitte von Kümmel. Parkmöglichkeiten sind am Straßenrand vorhanden. Nach der Kapellenbesichtigung wird gemeinsam zur Küpser Linde gewandert, einem der schönsten Ausflugsziele im Markt Ebensfeld. Zurück in Kümmel erfolgt eine Einkehr im Dorfgemeinschaftshaus. red